После подготовки в зону спецоперации на Украине отправилась первая партия мобилизованных из Чувашии

Резервистов обеспечили всем необходимым. Фото: vk.com/onf21

Члены ОНФ Чувашии прибыли в военный гарнизон в Ульяновской области, где подготовку перед отправкой в зону спецоперации на Украине проходят мобилизованные из их республики. С собой они привезли гуманитарный груз от жителей региона.

Тут же членам ОНФ практически сразу пришлось проводить с военного плаца в зону спецоперации первую партию подготовленных резервистов из Чувашии.

- Вместе с руководством военного гарнизона ОНФ Чувашии проводил первую партию мобилизованных. Стоя на плацу, мы передали воинам слова поддержки от всех жителей Чувашии и пожелание скорейшего возвращения с победой, - сообщают в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

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