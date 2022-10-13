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Происшествия13 октября 2022 6:17

В Бугульме пожарные спасли из горящего повала пятиэтажки бездомного

Причину возгорания устанавливают дознаватели Госпожнадзора
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
В подвале было много дыма.

В подвале было много дыма.

Фото: МЧС Татарстана

В экстренные службы поступила информация о возгорании в подвале пятиэтажного дома №5А в Бугульме по улице Рудакова, сообщает МЧС Татарстана.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горят бывшие в употреблении вещи на площади четыре квадратных метров. ВО время тушения огня ими из подвала был спасен бездомный мужчина. Для этого использовали специальную маску, присоединенную к баллону со сжатым воздухом. Спасаемый не пострадал. Пожар был в итоге потушен, причину его возникновения устанавливают дознаватели Госпожнадзора.

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