В Набережных Челнах школьница нашла карту учительницы и потратила с нее деньги

В отношении ученицы возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах ученица девятого класса нашла банковскую карту и воспользовалась ею при оплате товаров в магазине. Оказалось, что данная находка принадлежит учительнице, которая работает в той же школе, где учится девочка.

56-летняя женщина обнаружила пропажу карты и в тот же день получила несколько смс-сообщений о списании со счета 4,6 тысяч рублей. После чего она обратилась в полицию. По камерам наблюдения правоохранительные органы установили личность подростка и задержали ее. В отношении ученицы возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Помимо этого, ее родителей могут привлечь по административной статье о неисполнении обязанностей по воспитанию, сообщает "НТР 24".

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