В Марий Эл дорожное ограждение разрезало иномарку, водитель погиб

С места ДТП. Фото: ГИБДД Марий Эл

Смертельное ДТП произошло 11 октября в 18.40 в Медведевском районе на 15 километре дороги «Йошкар-Ола-Зеленодольск». По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля Renault Logan на скорости не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение – барьер, сообщает ГИБДД Марий Эл.

Судя по кадрам с места аварии, металлическая конструкция из-за высокой скорости иномарки буквально разрезало ее. Водитель скончался на месте происшествия. Чтобы извлечь его из искореженной машины, спасателям пришлось применить специнструмент. Выжил только 31-летний пассажир легковушки. Он получил серьезные травмы и был госпитализирован. Сейчас Госавтоинспекторы продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшей аварии.

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