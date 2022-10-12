Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин получил звание доктора исламских наук

Тема докторской работы Камиля Самигуллина - "Вклад татарских богословов в коранические науки и в изучение расма (правил записи) Корана". Фото: ДУМ Татарстана

В Болгарской исламской академии на заседании Совета по присуждению богословской степени доктора исламских наук состоялась защита диссертации муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина.

Так, из 16 присутствующих членов совета 15 проголосовали "за", один воздержался. Труд председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана было решено признать достойным присуждения степени доктора исламских наук.

- Темой докторской работы Камиля хазрата Самигуллина стало "Вклад татарских богословов в коранические науки и в изучение расма (правил записи) Корана". В ней он привел аргументы в пользу первой роли татар в печатании Корана среди других мусульманских народов. Также он отметил, что татары первыми среди мусульман издали его с учетом консонантной основы текста, - заявили в пресс-службе ДУМ Татарстана.

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