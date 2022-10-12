В Казани водителей общественного транспорта будут премировать за отказ от курения

Многие пассажиры жалуются, что водители курят в кабине во время движения по маршруту. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках эксперимента один из перевозчиков Казани предложил ввести денежную премию водителям общественного транспорта, которые избавятся от зависимости курить. Ее будут выдавать по итогам года, сообщает Ассоциация АТП Татарстана.

Многие пассажиры жалуются, что водители курят в кабине во время движения по маршруту. На еженедельных комиссиях БДД рассматриваются такие жалобы и выносятся решения о дисциплинарных взысканиях.

Отметим, со всеми водителями и кондукторами перевозчики проводят инструктажи по культуре обслуживания пассажиров, где проговаривается - курить за рулем строго запрещено.

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