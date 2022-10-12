В Татарстане дорожники получат бронь от частичной мобилизации

Списки специалистов будут направлены в республиканскую комиссию для обработки, подтверждения и бронирования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники дорожно-строительных работ Татарстана смогут получить бронь от частичной мобилизации. Об этом в ходе брифинга сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

К перечню таких специалистов относятся водители и механизаторы дасфальтоукладчиков, катков, грейдеров, бульдозеров, а также работники асфальтных и бетонных заводов. Их поименные списки будут направлены в республиканскую комиссию для обработки, подтверждения и бронирования.

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