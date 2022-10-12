Казань попала в топ-3 лучших городов России для построения карьеры

Этого мнения придерживаются 43% представителей экономически активного населения Татарстана. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Казань заняла третью строчку в рейтинге лучших городов России для построения карьеры. Этого мнения придерживаются 43% представителей экономически активного населения столицы Татарстана. Данный опрос провели эксперты SuperJob.

Согласно этому исследованию, возможности для построения карьеры в родном городе выше всего в Москве (66%) и Санкт-Петербурге (56%). Также в топ-5 вошли Тюмень (42%) и Екатеринбург (41%). Сложнее всего оказалось построить карьеру в Тюмени. Здесь лишь каждый десятый житель видит явные возможности для роста.

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