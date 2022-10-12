Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 октября 2022 7:43

Казань попала в топ-3 лучших городов России для построения карьеры

Так считают 43% опрошенных жителей столицы Татарстана
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Этого мнения придерживаются 43% представителей экономически активного населения Татарстана.

Этого мнения придерживаются 43% представителей экономически активного населения Татарстана.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Казань заняла третью строчку в рейтинге лучших городов России для построения карьеры. Этого мнения придерживаются 43% представителей экономически активного населения столицы Татарстана. Данный опрос провели эксперты SuperJob.

Согласно этому исследованию, возможности для построения карьеры в родном городе выше всего в Москве (66%) и Санкт-Петербурге (56%). Также в топ-5 вошли Тюмень (42%) и Екатеринбург (41%). Сложнее всего оказалось построить карьеру в Тюмени. Здесь лишь каждый десятый житель видит явные возможности для роста.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram