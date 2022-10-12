На станциях метро Казани к зиме начали устанавливать второй ряд дверей

Подготовка к зиме в казанском метрополитене идет в плановом режиме. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В метро Казани начали готовиться к зимнему режиму работы. В рамках этих работ на станциях проверили работу тепловых завесов и инфракрасных излучателей, а также освещения.

- Началась установка второго ряда дверей. В настоящий момент уже готовы 85 дверей из 130, - сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Также в казанской подземке перед зимой восстанавливают фасады станций, чистят дренажные системы и колодцы, ведут замену плитки.

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