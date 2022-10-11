Чебоксары примут участие в проведении этнографического марафона

Участие в нем принимают студенты вузов Чебоксар, Москвы и Иркутска. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В эту среду, 12 октября, этнографические олимпиады пройдут одновременно сразу в трех городах – Москве, Чебоксарах и Иркутске.

Так, в столице Чувашии участниками просветительской лекции и самой этнографической олимпиады, которые проводятся в рамках проекта «Москва – столица многонациональной России: экспедиция», станут студенты бакалавриата Историко-географического факультета Чувашского государственного университета.

В частности с лекцией о природе межэтнических конфликтов и способах их преодоления перед ними выступит этнолог, кандидат исторических наук Елена Хабенская.

Что же касается непосредственно олимпиады, то вопросы в ней для каждого города будут разными с учетом специфики конкретного региона России.

Для справки, этнографическая олимпиада проводится в регионах России для просвещения учащихся средних общеобразовательных и высших учебных заведений.