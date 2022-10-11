Начинаются большие гастроли Тинчуринского театра в Набережных Челнах и Нижнекамске

Фото: пресс-служба театра К.Тинчурина

11-13 октября в городах Набережные Челны и Нижнекамск состоятся большие гастроли Тинчуринского театра. Осенний тур гастролей приурочен к 135-летию со дня рождения одного из основателей профессионального татарского театра, драматурга, актера Карима Тинчурина.

11-12 октября театр Тинчурина в Набережных Челнах покажет комедии «Кияу урлау», «Мэхэббэт баскычы» и «Беренче театр». Также в школах пройдут встречи с актерами театра. А 13 октября в Доме народного творчества Нижнекамска тинчуринцы представят спектакли «Кияу урлау» и «Беренче театр».

Как отметил директор театра К.Тинчурина, заслуженный работник культуры Татарстана Фанис Мусагитов, главная цель гастролей – сохранение культуры и татарского языка среди подрастающего поколения.