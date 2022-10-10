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Общество10 октября 2022 7:34

Житель Казани пожаловался на то, что у него в квартире из вентиляции течет цемент

Он утверждает, что в этом виноват ремонт у соседей
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Происходящее сняли в доме №41 по улице Академика Глушко.

Происходящее сняли в доме №41 по улице Академика Глушко.

Фото: скриншот с видео

Житель Казани выложил в соцсети кадры того, как у него в квартире из вентиляционной шахты течет цемент. По его словам, соседи решили провести ремонт.

Утверждается, что все это происходит в доме №41 по улице Академика Глушко. В комментариях пользователи недоумевают, зачем автор публикации не решает вопрос лично с соседом, а выставляет испачканный цементом пол и стену на всеобщее обозрение.

Среди комментаторов нашлись и те, кто в шутку написал, что автор поста теперь может и у себя начать делать ремонт, пока течет бесплатный цемент.

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