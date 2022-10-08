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Общество8 октября 2022 10:02

Власти Казани хотели, но не смогли заменить 250 автобусов из-за роста цен на лизинг и запчасти

Стоимость «НЕФАЗом» менее чем за год подскочила с 12,5 миллиона рублей до 15-16 миллионов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Как долго жители города будут ездить на старом транспорте, неизвестно.

Как долго жители города будут ездить на старом транспорте, неизвестно.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2022 году в Казани должны были заменить 250 автобусов, но этого не случилось. Причина тому - подорожавший лизинг и запчасти, сообщает «БИЗНЕС Online».

Если в начале года автобусы марки «НЕФАЗ» стоили около 12,5 миллиона рублей, то к осени их стоимость выросла до 15-16 миллионов. Более того, китайская компания, которая поставляла российским производителям транспорта газовые двигатели, отказалась от сотрудничества.

Напомним, ранее сообщалось, что износ парка трамваев в столице Татарстана составляет 32%, а троллейбусов - 58%. Закупить новый транспорта у МУП «Метроэлектротранс» на данный момент нет финансовой возможности.

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