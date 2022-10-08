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Происшествия8 октября 2022 7:16

На трассе в Чувашии на ходу загорелся «КамАЗ»

В результате ЧП автомобиль выгорел практически полностью
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Все произошло на 667 километре автодороги М-7.

Все произошло на 667 километре автодороги М-7.

Фото: скриншот

Вечером в пятницу, 7 октября, на 667 километре автодороги М-7 со стороны Цивильска в сторону Москвы на ходу загорелся «КамАЗ» в составе полуприцепа. Автомобиль выгорел практически полностью, что видно на кадрах, опубликованных ГИБДД Чувашии.

В результате ДТП никто из людей не пострадал.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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