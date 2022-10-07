Жителя Чувашии обвинили в том, что он избивал своих детей в течение пяти лет

Мужчина задержан и помещен в СИЗО. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

32-летнего жителя Чувашии обвиняют в истязании своих детей, а также в развратных действиях в отношении одной из родных дочерей. По версии следствия, мужчина совершал перечисленные преступления в течение почти пяти лет – в период с 2017 по 2022 года. Пострадавшим тогда было от 8 до 13 лет.

Так, согласно материалам уголовного дела, глава семейства не раз избивал троих своих детей и совершал в отношении них иные насильственные действия, причиняя физические и психические страдания. А в январе 2022 года мужчина и вовсе совершил развратные действия в отношении старшей дочери, считают следователи.

В полицию с заявлением обратилась мать потерпевших детей. Мужчину задержали.

- На данный момент он находится в СИЗО, - сообщают в следственном управлении СКР по Чувашии.

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