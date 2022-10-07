Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 октября 2022 12:12

В Чебоксарах школьник отдал мошеннику игровую приставку за 30 тысяч рублей

Подросток хотел сдавать ее в аренду, но клиент оказался злоумышленником
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Александр ГЛУЗ

43-летний житель Чебоксар сообщил в полицию о мошенничестве в отношении его 16-летнего сына. Мужчина рассказал, что школьник разместил в интернете объявление о сдаче в аренду дорогостоящей игровой приставки. Немногим позже парню написал мужчина, который убедил его отправить консоль на такси, пообещав тут же перевести за нее деньги.

«Сделка» прошла вечером 1 октября. Подросток сам передал приставку ценой 30 тысяч рублей приехавшему водителю, после чего «арендодатель» перестал отвечать на сообщения и звонки.

Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает МВД по Чувашии.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram