В Чебоксарах школьник отдал мошеннику игровую приставку за 30 тысяч рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Александр ГЛУЗ

43-летний житель Чебоксар сообщил в полицию о мошенничестве в отношении его 16-летнего сына. Мужчина рассказал, что школьник разместил в интернете объявление о сдаче в аренду дорогостоящей игровой приставки. Немногим позже парню написал мужчина, который убедил его отправить консоль на такси, пообещав тут же перевести за нее деньги.

«Сделка» прошла вечером 1 октября. Подросток сам передал приставку ценой 30 тысяч рублей приехавшему водителю, после чего «арендодатель» перестал отвечать на сообщения и звонки.

Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает МВД по Чувашии.

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