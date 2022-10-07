В Новочебоксарске иномарка сбила школьника на пешеходном переходе

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: ГИБДД Чувашии

Около 16:20 в четверг, 6 октября, на улице Винокурова в Новочебоксарске автомобиль Skoda сбил школьника, который переходил дорогу по пешеходному переходу. За рулем иномарки находилась местная жительница.

С места аварии пострадавший 12-летний мальчик с ушибами был доставлен в больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

- Всего же за сутки на дорогах Чувашии было зарегистрировано два ДТП, в которых два человека получили травмы, - сообщают в ГИБДД республики.

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