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Происшествия7 октября 2022 5:51

Жительница Набережных Челнов решила доехать до Казахстана на попутке, но лишилась 52 тысяч рублей

Девушку обманул мошенник, приславший ей ссылку на фишинговый сайт
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Набережных Челнов решила съездить в Казахстан. Для этого она зашла на сервис по поиску попутчиков и нашла подходящего водителя. Тот согласился взять девушку с собой, но потребовал предоплату, которую нужно было перевести, перейдя по ссылке.

Потерпевшая согласилась, перешла по ссылке, ввела свои конфиденциальные данные и лишилась 52,5 тысячи рублей. Только тогда девушка поняла, что общалась с мошенником.

Горожанка поспешила в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счёта», сообщают в УМВД России по Набережным Челнам.

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