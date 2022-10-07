Жительница Набережных Челнов решила доехать до Казахстана на попутке, но лишилась 52 тысяч рублей

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Набережных Челнов решила съездить в Казахстан. Для этого она зашла на сервис по поиску попутчиков и нашла подходящего водителя. Тот согласился взять девушку с собой, но потребовал предоплату, которую нужно было перевести, перейдя по ссылке.

Потерпевшая согласилась, перешла по ссылке, ввела свои конфиденциальные данные и лишилась 52,5 тысячи рублей. Только тогда девушка поняла, что общалась с мошенником.

Горожанка поспешила в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счёта», сообщают в УМВД России по Набережным Челнам.

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