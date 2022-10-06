В Гидрометцентр Татарстана рассказали о погоде в предстоящие выходные – 8 и 9 октября

Татарстанцы смогут отдохнуть от осадков всего каких-то пару дней. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Осадки в республике начнут стихать уже предстоящей ночью. Все из-за роста атмосферного давления. Но вместе дождей, в том числе и утром, местами возможно появление тумана. Осадки вновь зарядят днем в пятницу, 7 октября, когда через регион начнет проходить очередной фронтальный раздел, сообщает Гидрометцентр Татарстана. При всем этом в светлое время суток температура воздуха будет в пределах от +7 до +12 градусов.

Дождливая погода будет и в ночь на субботу, 8 октября. Днем же атмосферное давление вновь повысится и осадки прекратятся. Их можно будет наблюдать только в восточных районах Татарстана. Во время этой передышки от дождей еще и потеплеет – днем от +10 до +15 градусов.

В воскресенье, 9 октября, температура воздуха поднимется еще на один градус – максимум до +16. Ожидается комфортная погода, преимущественно без дождей.

Согласно же предварительному прогнозу гидрометцентра Татарстана, осадки вернутся в республику в понедельник, 10 октября, снова похолодает – днем от +8 до +14 градусов.

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