По уровню цен на недвижимость Казань находится на 15 месте в России

Отмечается также, что в Татарстане, в отличие от других регионов страны, загородный дом стоит дешевле квартиры в новостройке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ходе своего выступления на форуме «100% Татарстан» вице-президент гильдии риелторов республики Андрей Савельев сообщил, что по уровню цен на жилье Казань занимает в России примерно 15 место. Не на первых местах город находится, несмотря на действительно высокую стоимость квадратного метра.

При этом в Татарстане загородный дом стоит чуть ли не в два раза дешевле, чем квартира в новостройках. Как отметил Савельев, это уникальная ситуация для страны в целом. В других регионах все наоборот – загородный дом дороже квадратных метров в многоэтажке.

Дело в том, что с 2019 года цены в Татарстане на квартиры в новых домах постоянно росли и довольно быстро. Речь идет уже об удорожании почти на 50%. В то же время стоимость на загородную недвижимость можно сказать стояла на одном месте. Правда, в конце 2021 года у нее также наметился быстрый рост в плане цены.

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