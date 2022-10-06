В Оршанском районе Марий Эл пенсионер ушел за грибами в лес и пропал

Мужчину удалось найти спустя пять часов. Фото: Марийская аварийно-спасательная служба

Около 16:00 в среду, 5 октября, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в лесу между деревней Малая Орша и селом Упша в Оршанском районе заблудился 70-летний мужчина. Он отправился собирать грибы, но обратно к дороге выйти не смог.

На место оперативно прибыли спасатели, полицейские и добровольцы. Они принялись осматривать район предположительного местонахождения пропавшего. Пенсионер был найден спустя пять часов - в 21:35. Его вывели из леса и передали правоохранителям, сообщают в Марийской аварийно-спасательной службе.

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