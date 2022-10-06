Не раз нарушавший ПДД житель Йошкар-Олы насмерть сбил женщину

По факту ДТП проводится доследственная проверка. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около 18:30 в среду, 5 октября, на улице Транспортная в Йошкар-Оле автомобиль Datsun on-DO наехал на 51-летнюю женщину. По предварительным данным, пешеход вышла на дорогу в непредназначенном для этого месте, несмотря на то, что рядом была «зебра». От полученных травм она скончалась в больнице.

За рулем иномарки находился 27-летний мужчина, которые ранее привлекался к ответственности за превышение скоростного режиме, нарушение расположения транспорта на проезжей части, а также несоблюдение требований дорожных знаков и разметки.

- По факту ДТП проводится доследственная проверка, - сообщают в Госавтоинспекции Марий Эл.

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