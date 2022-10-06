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Общество6 октября 2022 8:24

В Татарстан со спецоперации на Украине вернулся отряд Росгвардии

В торжественной обстановке их встретили родные и близкие
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Военнослужащих встречали родные и близкие.

Военнослужащих встречали родные и близкие.

В Татарстан со спецоперации на Украине вернулся отряд Росгвардии. Их торжественно встретили Главный федеральный инспектор по республике Виктор Демидов, секретарь Совета безопасности Татарстана Рафаиль Гильманов, а также родные и близкие.

По словам Гильманова, росгвардейцы профессионально и с достоинством выполнили служебный долг, доказав преданность России. Наиболее отличившиеся из них были награждены государственными наградами.

Отметим, что отряд вернулся в полном составе.

Наиболее отличившиеся из них были награждены государственными наградами.

Наиболее отличившиеся из них были награждены государственными наградами.

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