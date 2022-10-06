Военнослужащих встречали родные и близкие.

В Татарстан со спецоперации на Украине вернулся отряд Росгвардии. Их торжественно встретили Главный федеральный инспектор по республике Виктор Демидов, секретарь Совета безопасности Татарстана Рафаиль Гильманов, а также родные и близкие.

По словам Гильманова, росгвардейцы профессионально и с достоинством выполнили служебный долг, доказав преданность России. Наиболее отличившиеся из них были награждены государственными наградами.

Отметим, что отряд вернулся в полном составе.

Наиболее отличившиеся из них были награждены государственными наградами.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram