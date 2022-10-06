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Общество6 октября 2022 7:03

В Казани люди, получающие от 80 тысяч рублей, были хулиганами в школе

Сейчас они чаще отличников работают охранниками, водителями и руководителям компаний
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В исследовании приняли участие представители экономически активного населения города.

В исследовании приняли участие представители экономически активного населения города.

Фото: Анастасия Осипова

Бывшие хулиганы в Казани чаще своих ровесников-отличников работают охранниками, водителями и руководителями компаний, а также зарабатывают от 80 тысяч рублей. Тех же, кто учился в школе на одни пятерки, можно встретить на таких должностях, как педагог, корректор и экономист.

В топ-5 профессий, представители которых отличались образцовым поведением в детстве, также вошли дизайнер, юрист, PR-менеджер и маркетолог. Таковы результаты опроса, который провел сервис SuperJob.

Отметим, в исследовании приняли участие представители экономически активного населения города.

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