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Общество5 октября 2022 16:12

В Казани в честь Дня учителя на уличных билбордах появились фотографии школьных педагогов

На них изображены преподаватели, которые имеют огромный опыт работы, победы на профессиональных конкурсах и готовят призеров олимпиад
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
На одном из билбордов появилась фотография учителя истории и обществознания Ильсура Зиганшина, который стал одним из 15 лауреатов конкурса «Учитель года России - 2022». Фото: управление образованием Казани.

На одном из билбордов появилась фотография учителя истории и обществознания Ильсура Зиганшина, который стал одним из 15 лауреатов конкурса «Учитель года России - 2022». Фото: управление образованием Казани.

В эту среду, 5 октября, отмечается День учителя. В честь праздника в Казани на 17 билбордах появились огромные фотографии педагогов, которые имеют огромный опыт работы, победы на профессиональных конкурсах и готовят призеров олимпиад.

Так, например, на одном из билбордов появилась фотография учителя истории и обществознания лицея-интерната №2 Ильсура Зиганшина. В этом году он стал одним из 15 лауреатов конкурса «Учитель года России».

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