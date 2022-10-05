По словам Минниханова, в регионе много талантливых педагогов. Фото: пресс-служба главы Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил учителей с профессиональным праздником, который отмечается 5 октября. Торжественная церемония по этому случаю состоялась в Казанском Кремле.

По словам Минниханова, в республике много талантливых педагогов, которые увлекают детей своими предметами и дают качественные знания. Благодаря этому в 2021 году 237 местных ребят стали победителями и призерами всероссийских предметных олимпиад, а более двух тысяч выпускников окончили школы с золотыми медалями.

- Убежден, вы и впредь будете беречь славные традиции своей профессии. Хочу еще раз поздравить всех с праздником. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, - отметил в своем обращении руководитель региона.

Лучшим учителям Татарстана вручили государственные награды. Вместе с тем два преподавателя из КФУ были награждены Государственной премией республики имени Мирза Махмутова.

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