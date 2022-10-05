В Набережных Челнах на конкурсной основе формируют команду парк-менеджеров

Для участия необходимо высшее образование и опыт в организации мероприятий или бизнес-проектов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Исполком Набережных Челнов совместно с Институтом развития городов Татарстана запустил открытый конкурс по набору в новую команду "Парки Челнов" парк-менеджеров и PR-менеджеров.

Сам конкурс будет проходить в два этапа. Вначале состоится сбор заявок, который проходит до 9 октября. Они принимаются от кандидатов с высшим образованием и опытом в организации мероприятий или бизнес-проектов. К заявке помимо того же резюме, соискателям на место PR-менеджера нужно еще и приложить написанный анонс о событии в парке Гренада.

Итоги первого этапа конкурса объявят 12 октября. После чего претендентам на должность парк-менеджера предстоит продолжить концепцию развития одного из парков города, а PR-менеджерам - разработать стратегию коммуникации команды. Защита проектов состоится 19 октября.

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