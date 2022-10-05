В Казани на берегу озера Кабан решили открыть банный комплекс за 10 миллионов долларов США

Там будет сауна, хамам и бассейн. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В центре столицы Татарстана на берегу озера Кабан бизнесмены решили освоить задание бывшего пивзавода Петцольда. Там хотят открыть общественные бани и потратить на них 10 миллионов долларов США.

Так, на шести тысячах квадратных метрах организуют мужское и женское отделения, а также приватные номера, фудкорт, сауну, хамам и бассейн. Все это должно появиться в здании бывшего пивзавода Петцольда летом 2024 года.

Три часа проведенных в этом банном комплексе обойдется от 2,5 до 3 тысяч рублей, а безлимитный по времени билет обойдется примерно в 3,5 тысячи рублей, сообщает «БИЗНЕС Online».

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