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Общество5 октября 2022 5:42

Подвалы одного из домов в Казани затопило нечистотами, из-за чего жильцы задыхаются

ЧП произошло по адресу: улица Адоратского, 2
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Горожане уже написали жалобу в Роспотребнадзор Татарстана.

Горожане уже написали жалобу в Роспотребнадзор Татарстана.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители дома №2 по улице Адоратского в Казани заявили, что подвалы всех их подъездов затопило нечистотами. По словам людей, они уже месяц задыхаются от запаха канализации, сообщает «Татарстан-24».

Местные жители говорят, что затапливать их начало в начале сентября, когда в районе улицы Сибгата Хакима произошел обвал грунта и разрушение коллектора городской канализации. Они уже написали жалобу в Роспотребнадзор Татарстана и ждут ответа.

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