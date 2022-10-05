Подвалы одного из домов в Казани затопило нечистотами, из-за чего жильцы задыхаются

Горожане уже написали жалобу в Роспотребнадзор Татарстана. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители дома №2 по улице Адоратского в Казани заявили, что подвалы всех их подъездов затопило нечистотами. По словам людей, они уже месяц задыхаются от запаха канализации, сообщает «Татарстан-24».

Местные жители говорят, что затапливать их начало в начале сентября, когда в районе улицы Сибгата Хакима произошел обвал грунта и разрушение коллектора городской канализации. Они уже написали жалобу в Роспотребнадзор Татарстана и ждут ответа.

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