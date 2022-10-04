В центре Йошкар-Олы для транспорта скорость ограничили до 20 км/ч

Ограничение действует в обоих направлениях. Фото: ОДД г. Йошкар-Ола

На оживленном бульваре Чавайна в центре Йошкар-Олы местные власти ограничили максимально разрешенную скорость для транспорта с 40 до 20 км/ч.

- Ограничение действует на участке от улицы Вознесенская до улицы Комсомольская, - сообщает МУП «Город».

Такое решение там объясняют тем, что на бульваре Чавайна всегда много пешеходов, и они могут выйти на дорогу. Так, что ограничение ввели ради их безопасности.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram