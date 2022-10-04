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Общество4 октября 2022 15:48

В центре Йошкар-Олы для транспорта скорость ограничили до 20 км/ч

Это было сделано ради безопасности пешеходов
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Ограничение действует в обоих направлениях. Фото: ОДД г. Йошкар-Ола

Ограничение действует в обоих направлениях. Фото: ОДД г. Йошкар-Ола

На оживленном бульваре Чавайна в центре Йошкар-Олы местные власти ограничили максимально разрешенную скорость для транспорта с 40 до 20 км/ч.

- Ограничение действует на участке от улицы Вознесенская до улицы Комсомольская, - сообщает МУП «Город».

Такое решение там объясняют тем, что на бульваре Чавайна всегда много пешеходов, и они могут выйти на дорогу. Так, что ограничение ввели ради их безопасности.

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