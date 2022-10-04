Жителя Чувашии обвиняют в том, что он жестоко зарезал соседа в ходе ссоры о политике

Кровавая расправа произошла 21 февраля в квартире обвиняемого. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего директора одной из коммерческий организаций Чебоксар, который обвиняется в убийстве с особой жестокостью. Свою вину мужчина признал частично. Говорит, что действовал в состоянии аффекта.

По версии следствия, 21 февраля обвиняемый, будучи в своей квартире, поссорился с соседом на тему политики. Утверждается, что в какой-то момент злоумышленник схватил два ножа и ударил ими оппонента не менее 105 раз. От полученных травм потерпевший скончался.

- В ходе предварительного следствия, в целях обеспечения гражданских исков потерпевшей стороны, арестовано имущество обвиняемого на общую сумму более 10 миллионов рублей, - сообщают в прокуратуре Чувашии.

Сейчас обвиняемый находится в СИЗО, но в скором времени предстанет перед Верховным судом республики.

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