В Набережных Челнах собрали 600 килограмм гуманитарной помощи для жителей Лисичанска

Всего за пять дней удалось собрать 180 литра масла, 250 упаковок чая и 200 банок сгущенки. Фото: Мэрия Набережных Челнов

Студенты и преподаватели Набережночелнинского государственного педагогического университета (НГПУ) собрали 600 килограмм гуманитарного груза для жителей Лисичанска. Пункты приема были организованы на территории университета.

Всего за пять дней неравнодушные люди принести 180 литров масла, 250 упаковок чая, 200 банок сгущенки, 70 килограмм крупы, 70 килограмм макарон, 35 рыбных и мясных консервов, а также шесть упаковок печенья и сладостей.

- Татарстан восстанавливает инфраструктуру, помогает строительными материалами и коммунальной техникой. Наш университет также решил внести свой посильный вклад, - отметила ректор НГПУ, депутат Горсовета Альфинур Галиакберова.

Напомним, Татарстан взял шефство над Лисичанском в конце июля. В планах сторон не только восстановить инфраструктуру города, но и, возможно, вместе запустить градообразующие предприятия.

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