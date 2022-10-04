За сутки в Татарстане выявили 350 новых случаев COVID-19

Госпитализация в регионе накануне потребовалась 65 зараженным. Фото: Евгения ГУСЕВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 350 новых случаев COVID-19, госпитализировали 65 зараженных и выписали 676 переболевших вирусом человек. Такие цифры во вторник, 4 октября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 181 454 человек, 174 568 из которых выздоровели, а 2 004 – скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 продолжает составлять 3,9%.

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