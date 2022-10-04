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Общество4 октября 2022 8:10

Усман, Эльмар и Алика: какими редкими именами жители Казани называют своих детей

За неделю в Казани родились дети с такими редкими именами, как Усман, Эльмар и Алика
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Чаще всего малышам давали такие имена, как Роман, Иван, Аскар, Михаил, Ева и Риана.

Чаще всего малышам давали такие имена, как Роман, Иван, Аскар, Михаил, Ева и Риана.

Фото: Артем КИЛЬКИН

За неделю с 26 сентября по 2 октября в Казани родились 398 детей: 220 мальчиков и 178 девочек. Чаще всего малышей называли такими именами, как Роман, Иван, Аскар, Михаил, Ева и Риана.

Однако некоторые родители отличились оригинальностью. Благодаря им в городе появились мальчики с редкими именами Усман, Рамин, Эльмар и Асгат, а также девочки Алика, Василиса и Индира, сообщили в местном Управлении ЗАГС.

Наибольший вес новорожденного составил 4,7 килограмма, а наименьший - 680 грамм.

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