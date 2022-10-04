Усман, Эльмар и Алика: какими редкими именами жители Казани называют своих детей

Чаще всего малышам давали такие имена, как Роман, Иван, Аскар, Михаил, Ева и Риана. Фото: Артем КИЛЬКИН

За неделю с 26 сентября по 2 октября в Казани родились 398 детей: 220 мальчиков и 178 девочек. Чаще всего малышей называли такими именами, как Роман, Иван, Аскар, Михаил, Ева и Риана.

Однако некоторые родители отличились оригинальностью. Благодаря им в городе появились мальчики с редкими именами Усман, Рамин, Эльмар и Асгат, а также девочки Алика, Василиса и Индира, сообщили в местном Управлении ЗАГС.

Наибольший вес новорожденного составил 4,7 килограмма, а наименьший - 680 грамм.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram