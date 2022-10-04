В Елабугу протянут новый газопровод, строительство которого потребует 12 миллиардов рублей

Планируется, что объект будет готов к 2024 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что «Газпром» планируется построить вторую ветку газопровода Можга — Елабуга, мощность которой составит 10 миллиардов кубометров в год. Однако первое время она будет загружена только на 25%. В полную силу заработает как минимум через пять лет после ввода, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на гендиректора ОЭЗ «Алабуга» Тимура Шагивалеева.

Инвестиции в строительство нового газопровода оцениваются в 12 миллиардов рублей. Планируется, что объект будет готов к 2024 году.

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