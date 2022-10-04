В Татарстане задержали мужчину, который был в розыске 10 лет

Мужчина доставлен в полицию. Фото: УМВД России по Татарстану

Все началось с того, что в июне 2012 года 43-летний житель Казани был приговорен судом к году ограничения свободы. Он должен был регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, но делать этого не стал. Более того – мужчина скрылся.

Его искали 10 лет и все-таки нашли – в деревне Бик-Утеево Буинского района. Сотрудники УФСИН России по Татарстану задержали беглеца и доставили в отдел полиции. В этом им помогли коллеги из местного УМВД, говорят в управлении.

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