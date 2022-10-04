В результате ДТП на улице Айзмана в Чебоксарах погиб водитель мопеда

Причины аварии устанавливаются. Фото: ГИБДД Чувашии

Около 17:45 в понедельник, 3 октября, на улице Айзмана в Чебоксарах мопед Riva столкнулся с автомобилем Volkswagen и опрокинулся. Мужчина, управлявший им, ехал без мотошлема со стороны Канашского шоссе в сторону кафе. От полученных в результате ДТП травм он скончался на месте, говорят в ГИБДД Чувашии.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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