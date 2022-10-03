Роспотребнадзор Татарстана предупредил о пике активности клещей в октябре

С начала 2022 года был исследован 2 131 клещ, снятый с людей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане предупредили о начале сезона активности клещей.

- Он приходится на апрель и октябрь, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора республики.

По данным управления, с начала этого эпидемиологического сезона с укусами клещей в медучреждения обратились 9 288 человек. Из них 2 569 - жители Казани. Отмечается, что это количество обращений на 62,6% больше чем за аналогичный период 2021 года.

С начала же этого года в Татарстане был исследован 2 131 клещ, снятый с людей. Из них в 682 выявлен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

Напомним, в случае укуса клеща необходимо сразу обратиться в медицинское учреждение. Если такой возможности нет, нужно извлечь его самостоятельно. Для этого место укуса следует продезинфицировать и тщательно вымыть руки. После извлеченного клеща поместить в герметично закрывающуюся тару и доставить на исследование в Центр гигиены и эпидемиологии в Татарстане.

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