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Общество3 октября 2022 12:50

Суд отменил приговор бизнесмену из Набережных Челнов Дамиру Бибишеву

Это же коснулось и его приятеля Олега Гордевича, который ранее был назван подельником
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Первый в 2020 году был приговорен к условному сроку, второй - к колонии.

Первый в 2020 году был приговорен к условному сроку, второй - к колонии.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шестой кассационный суд в Самаре рассмотрел дело бизнесмена из Набережных Челнов Дамира Бибишева и его товарища Олега Гордевича и решил отменить обвинительный приговор в отношении них, сообщает «Комсомольская правда – Самара».

Напомним, в 2020 году мужчины были признаны виновными в вымогательстве и покушении на мошенничество. Суд тогда установил, что обвиняемые требовали с владельца развлекательного комплекса, а также с хозяина ломбардов и магазинов более 20 миллиона рублей, а также предлагали первому «помочь» снять арест с его помещения за семь миллионов рублей.

Бибишев был приговорен к 2,5 годам лишения свободы условно, а Гордевич – к пяти годам колонии.

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