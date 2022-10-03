Суд отменил приговор бизнесмену из Набережных Челнов Дамиру Бибишеву

Первый в 2020 году был приговорен к условному сроку, второй - к колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шестой кассационный суд в Самаре рассмотрел дело бизнесмена из Набережных Челнов Дамира Бибишева и его товарища Олега Гордевича и решил отменить обвинительный приговор в отношении них, сообщает «Комсомольская правда – Самара».

Напомним, в 2020 году мужчины были признаны виновными в вымогательстве и покушении на мошенничество. Суд тогда установил, что обвиняемые требовали с владельца развлекательного комплекса, а также с хозяина ломбардов и магазинов более 20 миллиона рублей, а также предлагали первому «помочь» снять арест с его помещения за семь миллионов рублей.

Бибишев был приговорен к 2,5 годам лишения свободы условно, а Гордевич – к пяти годам колонии.

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