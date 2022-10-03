В результате столкновения легковушки и автобуса в Йошкар-Оле пострадали три человека

По предварительным данным, на перекрестке один из водителей не уступил дорогу другому. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около 4:40 в понедельник, 3 сентября, у дома №168 по улице Советская в Йошкар-Оле столкнулись пассажирский автобус Zhong Tong и «Лада Приора». По версии следствия, 48-летний водитель первого авто поворачивал налево на «зеленый», но не уступил дорогу легковушке, которая двигалась по встречке прямо.

За рулем «Лады» был 19-летний молодой человек. Он, а также два его пассажира получили травмы, сообщают в Госавтоинспекции Марий Эл.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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