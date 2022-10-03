В Казани появится бюст Героя России полковника Хабибуллина за 23 миллиона рублей

Осталось найти подрядчика, который займется созданием и установкой объекта. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стало известно, что в Авиастроительном районе Казани решили установить бюст Героя России полковника Ряфагата Хабибуллина - российского военного летчика, командира 55-го отдельного вертолетного полка армейской авиации.

На создание объекта планируется потратить около 23 миллионов рублей. Осталось найти подрядчика, который должен будет закончить работы до июля 2023 года. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Бюст установят у школы №15 по улице Беломорская. Территория вокруг него будет благоустроена.

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