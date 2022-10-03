Дочь экс-главы Минмолодежи Татарстана Дамира Фаттахова приняла участие в шоу «Танцы»

Фаттахов заявил, что это только начало безумно интересного пути Сабины. Фото: minmol.tatarstan.ru

Дочь бывшего главы Минмолодежи Татарстана, а ныне замруководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамира Фаттахова принимает участие в шоу «Танцы». 16-летняя Сабина заявилась на проект вместе со своим партнером Амиром.

- Искренне горжусь и восхищаюсь! Это только начало безумно интересного пути! Дерзай, пробуй и ничего не бойся! А мы с семьей всегда и во всем тебя поддержим, - написал на свой странице в соцсетях Дамир Фаттахов.

Известно, что ставить номера молодым людям помогает мать Сабины - Анастасия Фаттахова. Родители говорят о дочери, как о целеустремленной и смелой девушке.

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