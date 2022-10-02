В Набережных Челнах беременная женщина из-за мошенников лишилась почти 100 тысяч рублей

Женщина назвала аферистам данные своей банковской карты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

35-летней беременной женщине из Набережных Челнов настойчиво начали звонить на мобильный телефон «сотрудники банка». Они сообщили ей, что мошенники хотят списать со счета деньги. Женщина поверила незнакомцам и согласилась перевести свои сбережения на «безопасный счет». Она назвала им данные своей банковской карты и с нее тут же списались 98 тысяч рублей. Женщина обратилась с заявлением в полицию. Там сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту, сообщают «Челнинские известия».

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