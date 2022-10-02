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Происшествия2 октября 2022 8:21

В Набережных Челнах беременная женщина из-за мошенников лишилась почти 100 тысяч рублей

Они уговорили ее «спасти» свои сбережения
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Женщина назвала аферистам данные своей банковской карты.

Женщина назвала аферистам данные своей банковской карты.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

35-летней беременной женщине из Набережных Челнов настойчиво начали звонить на мобильный телефон «сотрудники банка». Они сообщили ей, что мошенники хотят списать со счета деньги. Женщина поверила незнакомцам и согласилась перевести свои сбережения на «безопасный счет». Она назвала им данные своей банковской карты и с нее тут же списались 98 тысяч рублей. Женщина обратилась с заявлением в полицию. Там сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту, сообщают «Челнинские известия».

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