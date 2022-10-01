Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев вручил медработникам ключи от временных квартир

Одним из обладателем ключей стал Зохирджон Набиев - врач-анестезиолог. Фото: nabchelny.ru

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев вручил медицинским работникам ключи от временных квартир. Для этого он встретился с главными врачами и сотрудниками Камского детского медицинского центра, Городской больницы №5 и Госпиталя для ветеранов войн.

Первыми ключи от временной квартиры получили супруги Зайнуллины. Муж Ильдар занимает должность рентгенолог в городской больнице №5, а жена является кардиологом в Госпитале для ветеранов войн.

Кроме них заветные ключи получила Альфия Салимгареева - участковый врач-педиатр в детской поликлинике №6. Также обладателем ключей стал Зохирджон Набиев - врач-анестезиолог. В этой отрасли он работает более 25 лет.

Отметим, всего в Набережных Челнах выделено 10 служебных квартир. Также для приезжих врачей предусмотрена материальная помощь в размере 800 тысяч от республики и 200 тысяч от города. Затем эти средства направятся на погашение социальной ипотеки.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram