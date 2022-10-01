В Казани прошел митинг в поддержку итогов референдумов

Данная акция была направлена на объединение участников в стремлении выразить поддержку соотечественникам и военнослужащим. Фото: Алексей БУЛАТОВ

30 сентября в Казани в парке Победы прошел митинг в поддержку итогов референдумов, проведенных в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. В нем приняли участие более тысячи человек.

Данная акция была направлена на объединение участников в стремлении выразить поддержку соотечественникам и военнослужащим, которые героически выполняют свой долг и обеспечивают защиту нашей страны.

Напомним, ранее сообщалось, что 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона к территории Российской Федерации.Так, по итогам референдумов, в Донецкой народной республике за вхождение в состав России проголосовали 99,23% избирателей, в Луганской народной республике - 98,42% и в Запорожской и Херсонской областях - 93,11% и 87,05% соответственно.

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