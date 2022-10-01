Премьер-министр Татарстана поздравил жителей с Днем пожилого человека

С 1 октября в Казани началась традиционная Декада пожилых людей, приуроченная к Международному дню пожилого человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 октября премьер-министр Татарстана Алексей Песошин от имени Правительства республики и от себя лично поздравил всех жителей с Международным Днем пожилых людей. Также он поблагодарил их за самоотверженный труд, который позволил региону занять одно из ведущих мест в стране по уровню социально-экономического развития.

- Мы гордимся вами и обещаем не опустить заданную вами высокую планку патриотизма и верности своим идеалам. Мира вам всем и благополучия, счастья и долгих лет жизни, - отметил Песошин.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 октября в Казани началась традиционная Декада пожилых людей, приуроченная к Международному дню пожилого человека. В эти дни национальный музей Республики Татарстан проведет для пожилых посетителей бесплатную программу «Судьбы прекрасные мгновенья» с обзорными экскурсиями, музыкальными лекциями, мастер-классами и концертами.

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