Водитель из Чувашии проведет 3 года в колонии-поселении из-за смертельного ДТП

В результате этого ДТП один человек погиб, еще один пострадал. Фото: МВД Чувашии

Суд признал 36-летнего жителя Яльчикского района виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть одного человека и причинение тяжкого вреда здоровью другого человека.

- Мужчина полностью признал свою вину и объяснил, что причиной произошедшего стала его невнимательность, - сообщили в МВД Чувашии. – Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении и 2,5 годам лишения прав. Данное решение пока не вступило в законную силу.

Так было доказано, что 5 июня в 17.10 в Чебоксарском районе на трассе М-7 «Волга» осужденный управляя автомобилем «Лада-Гранта» сбил 42-летнего мужчину, который переходил дорогу по «зебре».

Это произошло, когда другие машины остановились у пешеходного переходы, а водитель «Лады» решил объехать их. Потерпевший от полученных травм скончался на месте ДТП. При этом после наезда машина продолжила свое движение и врезалась в стоявший на обочине автомобиль «Тойота». В результате чего серьезные травмы получила также 14-летняя девочка, которая ехала на переднем пассажирском сидении «Лады Гранты». Ребенок выжил.

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