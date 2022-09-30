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Общество30 сентября 2022 9:22

С начала года количество платежных карт в Татарстане выросло до 10 миллионов

Это на 19% больше, чем было в 2021 году
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
С января по июнь в регионе картами расплачивались в 19 раз чаще, чем снимали с них деньги.

С января по июнь в регионе картами расплачивались в 19 раз чаще, чем снимали с них деньги.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала года количество платежных карт в Татарстане увеличилось до 10,1 миллиона. Это на 19% больше показателей аналогичного периода 2021 года, сообщают пресс-служба отделения Национального банка по республике.

Кроме того, за первую половину текущего года в регионе было совершено 461,1 миллиона операций по оплате товаров и услуг с использованием банковских карт, что на 10% больше, чем было в прошлом году. Также на 12% увеличилась сумма безналичных платежей. По последним данным она составила 331,1 миллиарда рублей.

В общем же в период с января по июнь 2022 года в Татарстане картами расплачивались в 19 раз чаще, чем снимали с них деньги.

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