Содержание дорог Чебоксар в течение пяти месяцев обойдется городу в 536 миллионов рублей

Помимо дорог и тротуаров подрядчику предстоит следить за состоянием остановок, ливневок, мостов и подходов к пешеходным переходам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Чебоксар ищут подрядчика, который мог бы содержать дороги города в период с 1 ноября текущего года до 30 апреля 2023 года. Ему они готовы выделить до 536 миллионов рублей. Такой тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, в течение пяти месяцев подрядчику предстоит содержать не только дороги и тротуары, но и остановки, ливневки и подходы к пешеходным переходам, а также вывозить и утилизировать снег, мыть и остеклять остановки, ремонтировать ограждения, следить за подземными и надземными переходами, равно как и за мостами и путепроводами.

Исполнитель тендера будет определен посредством аукциона 18 октября.

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