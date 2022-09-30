В Татарстане самозанятым в сфере художественных промыслов решено выдавать гранты до 500 тысяч рублей

Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане ввели новую форму поддержки самозанятых, работающих в сфере народных художественных промыслов. Речь идет о грантах в размере до 500 тысяч рублей, которые они смогут потратить на развитие своего дела. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Гранты смогут получать физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Если самозанятому выделяют 500 тысяч рублей, то в штате его сотрудников должно появиться не менее 10 рабочих мест. Если 400 тысяч рублей, то не менее пяти рабочих мест. А если 300 тысяч рублей, то не менее трех рабочих мест.

Есть вероятность, что этом поможет им увеличить объем производства как минимум на 10% и уменьшить стоимость продукции на 15%.

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